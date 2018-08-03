عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى الخان الأحمر المهدد بالهدم شرق القدس

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أدى عشرات المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم، فى قرية الخان الأحمر البدوية المهددة بالهدم شرقى القدس المحتلة، ضمن برنامج الفعاليات التضامنية مع سكان القرية، لمواجهة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى بهدمها وطرد اهلها.

وقال خطيب الجمعة إن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قراراتها باقتصار عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 40 ألف لأجئ، وتصفية قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وتصفية القضية الفلسطينية، بإعطاء غطاء قانونى وشرعى لدولة الاحتلال لتوغل استيطانها فى كافة أراضى الضفة الغربية، وخاصة فى مدينة القدس من أجل ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.