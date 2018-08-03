"ضحك ولعب وميه ورقص" على شواطئ نهر أودر خلال احتفالات مهرجان بولندا

كتب عبد الوهاب الجندى

انطلق اليوم الجمعة، أكبر مهرجان موسيقى فى أوروبا، والذى تنظيم السلطات البولندية، على شواطئ نهر أودر الواقع غربى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وسيحتفل مئات الآلاف من الناس من بولندا وألمانيا ودول أخرى، لمدة ثلاثة أيام بمهرجان "Pol'and'Rock Festival" فى دورتها الرابعة والعشرين.

ويشارك فى المهرجان أكثر من 100 فرقة موسيقية من جميع أنحاء العالم، وسيتم سماع العديد من الأنماط الموسيقية المختلفة تحت شعار "الحب والصداقة والموسيقى".

كما يشهد المهرجان العديد من الألعاب، بالإضافة إلى ارتداء الأزياء التقليدية، والمرح فى مياه نهر أودر، بمشاركة آلاف السياح الذين يزورون بولندا من أجل هذا المهرجان.