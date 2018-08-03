ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار داخل منزل بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الأثار بقرية زاوية البحر بكوم حمادة بالبحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حماده من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية زاوية البحر بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن المنزل مكون من دور أرضى ومسقوف بالأخشاب ملك ع ص ب 56 سنة مدرس حيث تم ضبطه وبرفقته كل من : م م أ ح سن54 بالمعاش ومقيم كيما شرق أسوان ، م م ال 33 سنة عاطل ، م ح ع 37 سنة عامل ومقيمان قرية دست الإشراف بدائرة المركز، م ك ال 39 سنة عامل ، ص ر ال 38 سنة عامل ومقيمان قرية خربتا بدائرة المركز.

كما تبين وجود حفره دائريه الشكل بقطر 5ر1 × 5ر1 متر وعمق 8 مترتقريباً بإحدى غرف المنزل وأدوات حفر عباره عن 2 كوريك، فأس ، برميل بلاستيك ، مقطف ، إسطوانة بوتاجاز ، حبال.

تم التحفظ على جميع المتهمين ومكان الحفر والأدوات المستخدمه وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.