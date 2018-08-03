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ضبط مستريح وزوجته لاستيلائهما على 4 ملايين جنيه من 16شخصا بزعم توظيفها

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:57 م
ضبط مستريح وزوجته لاستيلائهما على 4 ملايين جنيه من 16شخصا بزعم توظيفها متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مهندس زراعى وزوجته مشرفة نشاط بالتربية والتعليم، لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية لـ16 شخصا بإجمالى 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى نظير أرباح شهرية 10% إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام مديرية شركة بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم  مفتش الإدارة وبفحص الواقعة تبين تقدم مؤمن م ع م 49  سنة وسوزان ا ع م 52 سنة وطارق م ا ع  52 سنة وإمام ع م ع  54 سنة مدرسين بمدرسة التربية الفكرية بسوهاج، ويقيمون بناحية سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج و12 أخرين بتضررهم من مشرفة نشاط بذات المدرسة وزوجها 57 سنة مهندس زراعي، ويقيمان شارع أسيوط سوهاج دائرة القسم لقيامهما بالاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري نظير أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ

تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيد المحضر برقم 30 أحوال القسم بتاريخه وجارى العرض علي النيابة العامة.

 


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