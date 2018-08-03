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ضبط سيدة بحوزتها 42 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:42 م
ضبط سيدة بحوزتها 42 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس المتهمة والمضبوطات
كتبت دينا الحسينى والإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس من ضبط ربة منزل حال عبورها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لقناة السويس وبحوزتها 42 طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى.

تلقى اللواء دكتور أشرف عبدالقادرمساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة يفيد بتلقيه إخطارا من مدير مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى مفاده قيام ضباط مباحث النفق أثناء عمليات الفحص والتفتيش بالجانب الغربى للنفق بضبط المتهمة "نجية.م.ع"46 عاما ربة منزل مقيم دائرة مركز فايد بالاسماعيلية اثناء استقلالها السيارة رقم (ط ح د 8497) قيادة شقيقها "بدوى" 52 عاما سائق ومقيم نفس عنوانها وبتفتيشها ضبط بحوزتها 42 طربة حشيش تزن حوالى 4.200 كيلو مخبأة داخل حقيبة بداخلها أغراضها الشخصية كما تم ضبط هاتف محمول ومبلغ مالى 5300 جنيه.

وبمواجهتها بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفت بانها استلمت المضبوطات من احدى السيدات بمحافظة الإسماعيلية لتسليمها إلى إحدى السيادات تنتظرها عقب عبورها النفق فى الجانب الشرقى لقناة السويس.

تم التحفظ على المتهمة والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

المتهمة والمضبوطات
المتهمة والمضبوطات
 
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