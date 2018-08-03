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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:04 م
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صور.. 39 قتيلا و80 جريحا فى هجوم انتحارى استهدف مسجدا للشيعة بأفغانستان

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:25 م
صور.. 39 قتيلا و80 جريحا فى هجوم انتحارى استهدف مسجدا للشيعة بأفغانستان تفجيرات افغانستان - أرشيفية
رويترز
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أعلنت الشرطة الأفغانية ومسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، مقتل 39 شخص فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا للشيعة فى شرق أفغانستان، ومازال الحصر جارى ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى والمصابين.
 
وقال راز محمد ماندوزاى قائد الشرطة فى بكتيا، أن ملثمون مسلحون هاجموا المسجد فى مدينة "كرديز" بإقليم "بكتيا" بشرق البلاد، حيث كان أكثر من 100 شخص يؤدون صلاة الجمعة، مما أدى إلى إصابة 80 شخصا على الأقل فى الهجوم الذى استهدف مسجد خواجة حسن والذى استخدم فيه الرصاص والمتفجرات.
 
وقال مسئول بمستشفى مدينة كرديز إنه استقبل 50 شابا على الأقل و20 طفلا مصابين فى الهجوم.
 
وقال عبد الله حضرة المسؤول الحكومى الكبير من موقع الهجوم إن المسلحين فتحا النار على المصلين وفجر أحدهما نفسه، وأطلق الحراس الموجودون عند المسجد الرصاص على المسلح الآخر فأردوه قتيلا.
 
وطبقا لرواية شاهد عيان، دخل المهاجمان باحة المسجد وهما يرتديان نقابا يغطى الوجه بالكامل.
 
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم الجمعة لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته فى السابق عن هجمات على مساجد للشيعة فى أفغانستان.
 
أثار التفجير في المنزل
أثار التفجير في المنزل

أشلاء من التفجير
أشلاء من التفجير

المسجد المستهدف
المسجد المستهدف

نقل الجثث
نقل الجثث

 


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