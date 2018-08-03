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صور.. ندوة إرشادية عن طرق الذبح الآمن للحيوانات وأختام الذبائح بكفر الشيخ

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:46 م
صور.. ندوة إرشادية عن طرق الذبح الآمن للحيوانات وأختام الذبائح بكفر الشيخ جانب من الندوة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت إدارة فوه البيطرية بمحافظة كفر الشيخ، ندوه إرشادية عن طرق الذبح الآمن للحيوانات وسلامه الغذاء، وأختام الذبائح بمقر قصر ثقافه فوة.

جاء ذلك بحضور عدد من طلاب المدارس وطلاب الجامعات والخريجين، وعدد من أهالي مدينة وقرى مركز فوه، وبعض المسئولين .

قال الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل ، مدير عام الطب البيطري  بكفر الشيخ، إن الإدارات البيطرية بمحافظة كفر الشيخ نظمت عددا من الندوات لتوعية المواطنين، بالأمراض التي تصيب الماشية، وطرق الوقاية منها، كما تنظم ندوات إرشاديه عن طرق الذبح الآمن للحيوانات، لسلامة الغذاء.

 

 

1- ندوة ارشادية عن الذبح الآمن بفوه
 ندوة ارشادية عن الذبح الآمن بفوه

2- جانب منن الحضور
جانب منن الحضور

3-0 حضور الطلاب والخريجين والاهالي
حضور الطلاب والخريجين والاهالي

4- جانب من الحضور بالندوة
 جانب من الحضور بالندوة
 
 

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