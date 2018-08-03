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صور.. غرفة مركزية بشرطة السياحة لمتابعة تنفيذ برامج الحج بالأراضى المقدسة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:17 ص
صور.. غرفة مركزية بشرطة السياحة لمتابعة تنفيذ برامج الحج بالأراضى المقدسة شركات سياحة وهمية
كتبت: دينا الحسينى
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نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة فى التصدى لشركات النصب باسم الحج والعمرة، وقاد ضباط مباحث السياحة، حملات أمنية موسعة، استهدفت شركات تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، بهدف مراجعة وفحص استعدادات الشركات لموسم الحج ومن قبله موسم عمرة رجب ورمضان.

 

ودفعت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بضابطين لبعثة حج وزارة السياحة تكليفاً من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للمعاونة والوقوف على تذليل أية عقابات أو مشاكل قد تطرأ ما بين الحجاج وشركات السياحة المنظمة للحج، وذلك بناءً على طلب رانيا المشاط وزيرة السياحة.

 

وتم ربط الضابطين بغرفة عمليات أعدت داخل مقر شرطة السياحة لمتابعة موسم الحج، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حال إخطار بعثة الحج بوجود ما يخالف عقود تم الاتفاق عليها داخل الأراضى المصرية.

 

وكشف مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن مهمة الضابطين بالبعثة مراجعة تنفيذ شروط التعاقد بين الحاج وشركة السياحة المنظمة من حيث تطابق مقر إقامة الحاجة المثبت بالعقد والتسكين، وتوفير وسائل النقل داخل الأراضى السعودية، وذلك من خلال التواصل مع الحجاج بالأراضى المقدسة للتأكد من ذلك.

 

وأضاف المصدر، أنه فى حال وجود إخلال بالتعاقد يتولى الضابطين إبلاغ غرفة العمليات المركزية بشرطة السياحة ببلاغ الحاج عن اسم الشركة المنظمة ومقرها بمصر، ويتم توجيه حملة أمنية لفحص مقر تلك الشركة ومراجعة شروط الترخيص ثم تحرير محضر نصب على الحجاج.

 

وتمكنت الحملات الأمنية التى قادها قسم الشركات بمباحث السياحة والآثار من ضبط ما يقرب من 16 شركة بالمنطقة المركزية بالقاهرة والجيزة تعمل بدون ترخيص، من بينها شركة وهمية كانت تدار من داخل محل لبيع الأقمشة، وشركات تجاوزت حصص تأشيرات الحج، ومخالفات شروط التراخيص.

 

وركزت الحملة على شركات السياحة الصادر لها قرار إيقاف من وزيرة السياحة، لعدم التزامها بالضوابط المحددة، وتم التأكد من التزامهم بتقديم برنامج الحج، ومراجعة الخزينة، ومراجعة دفتر الإيصالات ودفتر اليومية، والتأكد من ممارسة الشركة لنشاط آخر غير المرخص به.

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جوازات سفر بتأشيرات مزورة 
 
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غلق إحدى الشركات المخالفة 
 
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شركة سياحة وهمية داخل محل أقمشة

 


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