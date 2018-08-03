صور.. جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من السحالى المجففة

هانى عثمان - أحمد حماده والإسكندرية- أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية بالتنسيق مع أمن الموانئ من ضبط محاولة تهريب كمية من السحالى المجففة.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على الخطوط التركية لإسطنبول اشتبه صلاح محمود مأمور الحركة فى راكب من أوزبكستان حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك.



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه شرطه أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى فتلاحظ وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.





وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه جمركية لتفتيش أمتعه الراكب وكذا تفتيشه ذاتيا من حمدى راضى وجورج شاكر ودينا إبراهيم مأمورى الحركة ومحمود عثمان رئيس قسم الأمن الجمركى وكريم شحاتة مأمور مكافحة التهريب تحت إشراف هشام عقل وماهر عبد الغنى رؤساء الوردية وبحضور طارق رفاعى مدير إدارة مكافحة التهريب.





وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 2.750 كجم من السحالى المجففة مخبأة داخل أكياس بين الملابس الشخصيه داخل حقيبته، وقدرت التعويضات بمبلغ 82500 جنيه.





وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 43 لسنة 2018 وإخطار العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية.