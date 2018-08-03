صور.. تعرف على ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم بأسوان

أعلنت منطقة أسوان اﻷزهرية، عن فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم اعتبارًا من بداية أغسطس الجارى حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك وفق الضوابط الحاكمة للتحويل التى تم الاتفاق عليها بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

"اليوم السابع" ينشر ضوابط التحويل التى تضمنت:

أولاً: اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، بشرط أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التى تقدم بها فى الأزهر الشريف، مع ضرورة أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

ثانيا: بالنسبة للطلاب الراغبين بالالتحاق بالأزهر الشريف، فيمتحن الطلاب فى القرآن الكريم شفويًا، وفى مادة اللغة الأجنبية إذا كان يرغب بالالتحاق بالمعاهد النموذجية .

ثالثًا: يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للامتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام، على أن يبين هذا بطلب التحويل ويرفق معه إقرار من ولى الأمر بقبول ذلك .

رابعاً: لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربيىة والتعليم، كما لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، وذلك لخضوع التحاق الطلاب بالصف الاول الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها فى الأزهر الشريف.

خامسا: يكون مسموح بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم فى الصفوف المتفق عليها بشرط الالتزام بالكثافة والسن بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.