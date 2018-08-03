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صور.. أنصار الرئيس منانجاجوا يحتفلون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:42 ص
صور.. أنصار الرئيس منانجاجوا يحتفلون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى أنصار الرئيس منانجاجوا
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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قام أنصار الرئيس الزيمبابوى امرسون منانجاجوا، اليوم الجمعة بالاحتفال بفوزه بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى فوز منانجاجوا، بانتخابات الرئاسة التى شهدت مقتل ستة أشخاص خلال احتجاجات المعارضة.

وتولى منانجاجوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوى بعد الإطاحة بروبرت موجابى فى انقلاب فى نوفمبر الماضى.

وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسى نلسون شاميسا على 44.3% من الأصوات.

فى وقت سابق أعلنت الشرطة فى زيمبابوى، ارتفاع حصيلة القتلى جراء العنف المرتبط بالانتخابات فى العاصمة هرارى إلى 6 أشخاص، وذكرت الشرطة أن عدد المصابين وصل إلى 14 شخصًا.

احتفالات فى زيمبابوى (2)
احتفالات فى زيمبابوى 

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

احتفالات فى زيمبابوى
احتفالات فى زيمبابوى

 

أحد أنصار الرئيس
أحد أنصار الرئيس

 

أنصار الرئيس الزيمبابوى
أنصار الرئيس الزيمبابوى

 

أنصار الرئيس منانجاجوا
أنصار الرئيس منانجاجوا

 

أنصار منانجاجوا
أنصار منانجاجوا

 

لافتات للرئيس منانجاجوا
لافتات للرئيس منانجاجوا

 


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زيمبابوى

الانتخابات الرئاسية




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