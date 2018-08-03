شاهد فى دقيقة.. "اوعى من اللى بيقولك".. فيديو جديد يرصد شائعات السوشيال ميديا

كتب محمود حسن

عدد كبير من الشائعات استهدفت مصر خلال الفترة الماضية، لم تستند هذه الشائعات مطلقا على أى أمر حقيقي، والغريب أنها لاقت صدى بل وباتت مصدقة عند الكثيرين من رواد السوشيال ميديا.

"اليوم السابع" فى هذا الفيديو يرصد عددا من هذه الشائعات التى نشرتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها وجود زيادة ثانية على أسعار الكهرباء، ووقوع حادث تصادم فى قناة السويس، والعثور على 35 طفلا مخطوفين كان يتم تجهيزهم لبيع أعضائهم فى الإسماعيلية، ويرد عليها بأسلوب "كوميدى ومشوق".