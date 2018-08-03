سعر الدولار اليوم الجمعة 3-8-2018 فى مصر

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 3-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع.