روسيا تصادق على اتفاقيات حول التعاون بالمناطق الحدودية فى فنلندا والسويد

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على القوانين الخاصة بالمصادقة على عدد من الاتفاقات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برامج التعاون بين المناطق الروسية والمناطق الحدودية فى فنلندا والسويد والنرويج، حتى عام 2020، ونشرت الوثائق ذات الصلة على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية.

وتعتبر هذه البرامج أداة لمشاريع حدودية مشتركة، وكمصدر إضافى لتمويل المبادرات الإقليمية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وينطوى برنامج التعاون الحدودى كاريليا على تنفيذ مشاريع كاريليا الروسية المشتركة وجمعيات البلدات الفنلندية فى شمال كاريليا، كاينوو، أولو، وتبلغ ميزانية البرنامج 42 مليون يورو، حيث إنه من المقرر إرسال مساهمة روسية إلى البرنامج بقيمة 10.8 مليون يورو.

ويهدف برنامج كولاركتيك - بحسب سبوتنيك - إلى تطوير مشاريع مشتركة لثلاث مناطق قطبية فى روسيا مناطق مورمانسك و أرخانغيلسك و نينيتسك، ذات الحكم الذاتى مع المناطق الحدودية فى فنلندا والسويد والنرويج، وبميزانية إجمالية قدرها 49.4 مليون يورو، ويمكن أن تصل المساهمة الروسية إلى 12.3 مليون يورو.

ويشمل برنامج روسيا - جنوب شرق فنلندا (بميزانية إجمالية تبلغ 72.3 مليون يورو) تعاون سانت بطرسبورج ومنطقة لينينجراد وجمعيات البلدات الفنلندية كيومينلاكسو وجنوب كاريليا وجنوب سافو.