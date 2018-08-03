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خالد صلاح
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رئيس زيمبابوى بعد فوزه بالانتخابات يدعو للتعاون لبناء بلد جديد من أجل الجميع

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:58 ص
رئيس زيمبابوى بعد فوزه بالانتخابات يدعو للتعاون لبناء بلد جديد من أجل الجميع إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى
أ ش أ
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قال رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، "إن هذه بداية جديدة، دعونا نتعاون فى سلام ووحدة وحب، ونبنى معا زيمبابوى جديدة من أجل الجميع". 

وأضاف منانجاجوا - فى تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أنه يشعر بالتواضع لفوزه بالانتخابات، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أننا قد كنا منقسمين فى الانتخابات، إلا أننا متحدين فى أحلامنا". 


تجدر الإشارة إلى أن منانجاجوا حقق فوزا مريحا بحصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة نلسون شاميسا الذى يبلغ من العمر 40 عاما، وذلك بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات فى زيمبابوى.


وتعد الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الاثنين الماضى هى الأولى منذ الإطاحة بروبرت موجابى فى نوفمبر الماضى.


وكانت الشرطة فى زيمبابوى أعلنت أمس ارتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف المرتبط بالانتخابات فى العاصمة هرارى إلى 6 أشخاص، مضيفة أن عدد المصابين وصل إلى 14 شخصًا.


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منانجاجوا

الانتخابات الرئاسية




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