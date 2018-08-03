دراسة: سحالى كبيرة ضارية يبلغ طولها 1.2 متر تهدد الجنوب الأمريكى

رويترز

أفادت دراسة جديدة أن مجموعة سحالى قادمة من أمريكا الجنوبية ويمكن أن يبلغ طولها 1.2 متر، استوطنت البرية فى فلوريدا بعد إحضارها إلى الولايات المتحدة كحيوانات أليفة، وقد تبدأ زحفا دؤوبا وتنتشر فى جنوب البلاد.

وجاء فى تقرير علمى نشره الموقع الإلكترونى لدورية نيتشر فى يوليو أن سحالى تيجو التى تعيش الآن فى مستوطنتين كبيرتين فى فلوريدا قد تنتشر فى مساحة تمتد من ولايتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا حتى وسط تكساس.

وقال لى فيتزجيرالد الأستاذ فى جامعة (تكساس إيه آند إم) والمشرف فى قسم أبحاث التنوع البيئى بالجامعة "إنها سحالى ضارية نهمة ومصادر طعامها نباتية وحيوانية ويمكنها العيش فى بيئات متنوعة، لكن ليس بمقدورنا أن نعرف ما سيحدث أو مدى كثافة الغزو قبل أن تحل بنا تبعاته".

وأضاف فيتزجيرالد، الذى شارك فى إعداد الدراسة، خلال مقابلة هذا الأسبوع أن بلوغ سحالى تيجو أقصى مدى محتمل للانتشار قد يستغرق سنوات، لكن هناك مواطن جديدة تظهر لها مع هروب المزيد منها أو تخلى أصحابها عنها.

ولا توجد حاليا تقديرات لعدد سحالى تيجو التى تعيش فى البرية بالولايات المتحدة، ويقول مسؤولو الحياة البرية إن هذه السحالى تملك فكا وذيولا قوية، وتعيش فى فلوريدا على التهام بيض التماسيح وبيض الطيور التى تبنى أعشاشها على الأرض. كما أنها تشتهى الحشرات والفاكهة والطيور.