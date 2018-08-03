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حملة أمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة ومواد مخدرة بالجيزة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:14 ص
حملة أمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة ومواد مخدرة بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وضبط رجال المباحث 38 قضية سلاح نارى غير مرخص ومواد مخدرة.

أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى المنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، عن تنفيذ 218 حكم قضائى، وتحرير 63 قضية تموينية ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين والتجار بحوزتهم اسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

كما حرر ضباط شرطة المرافق، 630 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة، لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


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