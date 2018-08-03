"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون الجهاز يلزمه بإتخاذ إجراءات سريعة ضد أى سلعة تضر بصحة المواطن المصرى، موضحاً أنه قام بتفعيل دور الجهاز فيما يخص الأدوية حماية لصحة وسلامة المواطن، وتابع:"اجتمعنا مع شركات الأدوية وطالبناهم بسحب الأدوية التى تضر بحصة المواطن، وشركات الأدوية دبرت البديل الآمن للأدوية التى بها شوائب مسرطنة، وحريصين على حقوق المواطن المصرى".
وأضاف "عبد المعطى"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق ، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتخذ من عمله بالجهاز على أساس أنها رسالة هدفها حماية المواطن المصرية وحمايته من الاستغلال والغش وكل سبل الخداع التى يمكن أن تحدث له.
وأكد رئيس جهاز حماية المستلك، على أن الجهاز يعمل على عدم استغلال البعض لإجراءات الاصلاح الاقتصادى فى الضغط على المواطنين ورفع الأسعار دون وجه حق، وتابع:"مردود الاصلاح الاقتصادى سيؤتى ثماره قريباً، أكثر الشكاوى التى وصلتنا كانت من أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية.
وكان جهاز حماية المستهلك قد حذر جموع المستهلكين من التعامل مع المستحضرات المصنعة من مادة "فالسارتان" بناء على التقارير الصادرة من الوكالة الأوربية، التى تفيد بوجود شوائب مضرة "قد تكون مسرطنة" بمادة Valsartan وتستخدم هذه المادة لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب.
وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات اليوم الخميس، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت تحذيراً لجميع الصيادلة والأطباء والمرضى المصريين من خلال منشورها من مادة الـ Valsartan الموجودة فى الأدوية، وهى كالتالى:-
Valsarcard 80mg tab
فالسركارد أقراص 80
Valsarcard Comb 80/12.5mg tab
فالسركارد أقراص مركب 80 /12.5
Valsarcard Comb 160/12.5mg tab
فالسركارد أقراص مركب 160 /12.5
Elimolivan 5/160mg tab
ايليموليفان أقراص 5/160
Pressthioval tab
برسثيوفال أقراص
Zarlodip tab
زارلوديب أقراص
Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab
الكابرس بلس 160
Disartan 80mg cap
دايسارتان 80
Disartan Co 80mg cap
دايسارتان كو 80
Disartan 160mg cap
دايسارتان 160
Disartan Co 160mg cap
دايسارتان كو 160
Amilo Plus tab
اميلو بلس أقراص
Blokatens 5/160mg tab
بلوكاتنس اقراص 5/160
Blokatens 10/160mg tab
بلوكاتنس اقراص 10/160
وأضاف "عبد المعطى" أن الجهاز قام باستدعاء ممثلى شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات وإعلانهم بسحب كل الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدي الموزعيين علي الفور، وقد تعهد ممثلى الشركات بسرعة سحب الأدوية المشار إليها، وتكليف الصيدليات برد قيمة الأدوية التى تم بيعها للمستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
بارك الله فيكم لنشر اسماء الادويه..والحاضر يبلغ الغايب باسماء هذه الادويه ..ينوبه ثواب من الله
يعنى ما كانتش اشاعه 🐼