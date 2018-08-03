"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

كتب أيمن رمضان

قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون الجهاز يلزمه بإتخاذ إجراءات سريعة ضد أى سلعة تضر بصحة المواطن المصرى، موضحاً أنه قام بتفعيل دور الجهاز فيما يخص الأدوية حماية لصحة وسلامة المواطن، وتابع:"اجتمعنا مع شركات الأدوية وطالبناهم بسحب الأدوية التى تضر بحصة المواطن، وشركات الأدوية دبرت البديل الآمن للأدوية التى بها شوائب مسرطنة، وحريصين على حقوق المواطن المصرى".

وأضاف "عبد المعطى"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق ، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتخذ من عمله بالجهاز على أساس أنها رسالة هدفها حماية المواطن المصرية وحمايته من الاستغلال والغش وكل سبل الخداع التى يمكن أن تحدث له.

وأكد رئيس جهاز حماية المستلك، على أن الجهاز يعمل على عدم استغلال البعض لإجراءات الاصلاح الاقتصادى فى الضغط على المواطنين ورفع الأسعار دون وجه حق، وتابع:"مردود الاصلاح الاقتصادى سيؤتى ثماره قريباً، أكثر الشكاوى التى وصلتنا كانت من أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية.

وكان جهاز حماية المستهلك قد حذر جموع المستهلكين من التعامل مع المستحضرات المصنعة من مادة "فالسارتان" بناء على التقارير الصادرة من الوكالة الأوربية، التى تفيد بوجود شوائب مضرة "قد تكون مسرطنة" بمادة Valsartan وتستخدم هذه المادة لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب.

وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات اليوم الخميس، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت تحذيراً لجميع الصيادلة والأطباء والمرضى المصريين من خلال منشورها من مادة الـ Valsartan الموجودة فى الأدوية، وهى كالتالى:-

Valsarcard 80mg tab

فالسركارد أقراص 80

Valsarcard Comb 80/12.5mg tab

فالسركارد أقراص مركب 80 /12.5

Valsarcard Comb 160/12.5mg tab

فالسركارد أقراص مركب 160 /12.5

Elimolivan 5/160mg tab

ايليموليفان أقراص 5/160

Pressthioval tab

برسثيوفال أقراص

Zarlodip tab

زارلوديب أقراص

Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab

الكابرس بلس 160

Disartan 80mg cap

دايسارتان 80

Disartan Co 80mg cap

دايسارتان كو 80

Disartan 160mg cap

دايسارتان 160

Disartan Co 160mg cap

دايسارتان كو 160

Amilo Plus tab

اميلو بلس أقراص

Blokatens 5/160mg tab

بلوكاتنس اقراص 5/160

Blokatens 10/160mg tab

بلوكاتنس اقراص 10/160

وأضاف "عبد المعطى" أن الجهاز قام باستدعاء ممثلى شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات وإعلانهم بسحب كل الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدي الموزعيين علي الفور، وقد تعهد ممثلى الشركات بسرعة سحب الأدوية المشار إليها، وتكليف الصيدليات برد قيمة الأدوية التى تم بيعها للمستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك.