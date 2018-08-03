"تنوعت الأسباب والعقد واحد".. 4 أنواع لـ881 ألف عقد زواج بـ2017..تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

أقبل نحو 881 ألف شاب خلال عام 2017 على مكاتب الزواج ومكاتب المأذون الشرعى لتوقيع عقود زواج، ولكن بالرغم من أن العقد واحد تحت مسمى "عقد زواج" إلا أن سبب توقيع كل عقد اختلف عن الآخر، حيث هناك من وقع على عقد زواج "جديد لأول مرة" وهؤلاء بلغ عددهم 728.3 ألف شاب، وآخرون وقعوا على عقد زواج "تصادق"، وبلغ عددهم 148.1 ألف رجل.

تجدر الإشارة إلى أن زواج "التصادق" هو تسجيل زواج عرفى بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول هذا الإطار، تنوعت عقود الزواج أيضاً بين عقد زواج "رجعى" وآخر "زواج لم يفصله آخر"، حيث بلغ عدد عقود الزواج الرجعى خلال العام الماضى 2985 تعاقد، أما الزواج الذى لم يفصله آخر فبلغ عدد عقوده 1416 عقد.

ويعنى الزواج الرجعى، استئناف الحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهما رجعياً للمرة الأولى أو الثانية ويتم قصراً عن الزوجة بعقد دون مهر جديد قبل انقضاء 3 دورات شهرية أو قبل وضع المولود إذا كانت المطلقة حاملاً.

أما الزواج الذى لم يفصله آخر، هو استئناف للحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهما طلاقاً بائناً للمرة الأولى أو الثانية مهما طالت مدة الانفصال مادامت الزوجة لم تتزوج من آخر بعد طلاقها، ولابد من دفع مهر جديد وتحرير عقد جديد برضاء الزوجة فى هذه الحالة.

وطبقاً للبيانات، سجل الشباب أصحاب الشهادات الجامعية والمعاهد العليا العدد الأكبر فى عقود الزواج الجديد، حيث بلغ عددهم 169.9 ألف شاب من إجمالى 728.3 ألف شاب تزوجوا جديداً لأول مرة خلال العام الماضى، وفى هذه الأنواع من تعاقدات الزواج، سجل أصحاب الدرجات الجامعية العليا "الماجستير والدكتوراه"، أقل عدد بـ 648 تعاقد فقط.

وفى عقود الزواج التى تمت تحت مسمى "التصادق"، استحوذ أصحاب الشهادات المتوسطة على العدد الأكبر منها بـنحو 57 ألف شاب من إجمالى 148.1 ألف رجل وقعوا على هذا النوع من تعاقدات الزواج فى 2017، تلاهم من يقرأون ويكتبون فقط بعدد 54.6 ألف شاب، وفى المقابل جاء أصحاب الدرجات الجامعية العليا الأقل فى هذا النوع من تعاقدات الزواج أيضا، حيث بلغ عدد الموقعين على عقود زواج "تصادق" خلال العام الماضى من تلك الفئة التعليمية 22 شاب فقط.

ويوضح الجدول التالى والصادر عن جهاز الإحصاء، تفاصيل عقود زواج المسلمين خلال العام الماضى طبقاً لنوع العقد والحالة التعليمية للزوج.