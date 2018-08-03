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تعرف على شروط القبول بأقسام كلية الأداب جامعة قناة السويس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:55 م
تعرف على شروط القبول بأقسام كلية الأداب جامعة قناة السويس الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، عن شروط القبول بالأقسام المختلفة بالكلية، وأن هذه القواعد تقتصر على طلاب الثانوية العامة المرشحين من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، وهى: للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية، يشترط حصول الطالب على درجة اللغة الإنجليزية بما لا يقل عن 42 درجة بالإضافة إلى مجموع اللغة الأجنبية الثانية، ويتم قبول 250 طالبا وطالب بالقسم بحد أقصى.

 

وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن شروط القبول، بقسم اللغة الفرنسية الحصول على درجه اللغة الفرنسية بما لا يقل عن 38 درجة بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم 150 طالبا.

 

أما عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية، يتم قبول 50 طالبا للطالب الحاصلين على أعلى درجة فى مجموع (اللغة الإنجليزية واللغة الاجنبية الثانية ومجموع الثانوية العامة)، وكذلك نفس ما يطبق بقسم اللغات الشرقية، حيث يقبل الطلاب ذات المجموع الأعلى ويتم قبول 50 طالب بالقسم بحد أقصى، وشروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات يتم طبقا للأعلى فى مجموع الثانوية العامة بحد اقصى 50 طالب، وباقى الأقسام تقبل 400 طالب وطالبة بحد اقصي، ويرتبون ترتيبا تنازليا حسب المجموع الكلى وحسب رغبه الطالب، حيث يتم قبول 400 طالب بحد اقصى فى الأقسام الأتية (قسم اللغه العربية، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الفلسفة).

 

وأوضح عميد كلية الآداب، أن الكلية تحاول الوصول بخريجها إلى مستوى المنافسة فى مجال الآداب والعلوم الإنسانية فى سوق العمل محليا وعربيا، بما يتوفر فيه معايير الجودة العلمية والبحثية لزيادة قدرة الطلاب على التفكير العلمى وزياده مهاراتهم، تم اعتماد لوائح لثلاث برامج مميزه للطلاب، وهى "برنامج الترجمة الفورية للغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة الفورية للغة الفرنسية، برنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد"، وتم الاستعداد لهذه البرامج بثلاث قاعات مميزة بكامل تجهيزاتها من مدرجات وتكييفات وداتاشو وكل ما يلزم العمليه التعليمية.

 

وتابع الدكتور عادل السعدنى، أن الاهتمام الكبير الذى توليه جامعة قناه السويس بتطوير البنية التحتية لجميع كليات الجامعة بقياده الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ومن ضمنها كليه الآداب والعلوم الإنسانية ونظرا للأعداد الضخمة التى تتواجد بالكلية والتى تصل إلى 7000 طالب وطالبة، يتم الآن إنشاء 2مبنى جديد للكلية المبنى الواحد يتم بنائه على مساحه أكثر من 3000 م2 بإجمالى 6000م2، حيث يضم 4 مدرجات سعه المدرج الواحد 650 طالبا، وفى وسط هذه المدرجات مبنى إدارى.

 

 

 

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