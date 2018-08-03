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تعرف على الضوابط الجديدة لـ"الزراعة" لتصدير العنب للهند × 5 معلومات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:32 م
تعرف على الضوابط الجديدة لـ"الزراعة" لتصدير العنب للهند × 5 معلومات عنب - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى الشروط الواجب توافرها فى تصدير العنب إلى الهند.. وينشر لـ"اليوم السابع "، القواعد والضوابط المنظمة والتى تشمل كالآتى:

1- يجب على الفاحصين التأكد من معاملة الشحنة بالتبريد عند درجة صفر لمدة 10 أيام قبل الشحن ويتم بعد ذلك الإشراف على عملية التبريد أثناء الشحن عند درجة صفر لمدة 13 يوما.

 

أو التبخير ببروميد الميثيل بجرعة 32 جراما لكل متر مكعب لمدة ساعتين عند درجة 21 سلزيوس، "درجة سلزيوس هى واحد على مئة من الفرق بين درجة غليان الماء ودرجة تجمده تحت قياس الضغط القياسى أو أكثر ثم التهوية لمدة ساعة"، بعد ذلك يجب أن يتم التبريد أثناء الشحن لمدة 13 يوما على درجة سلزيوس أو أقل.

 

2- يجب أن يتم فحص الشحنة ظاهريا للتأكد من خلوها من 6 آفات محظور تواجدها فى شحنات العنب الوارد إلى الهند.

3- يجب أن يتم سحب عينة ممثلة بواسطة لجنة من الحجر الزراعى وفقا لضوابط سحب العينات لكل شحنة وإرسالها إلى معهد بحوث أمراض النباتات للتأكد من خلوها من 4 آفات محظور تواجدها فى الشحنات التصديرية من العنب إلى الهند.

 

4- بعد تأكد فاحصى الحجر الزراعى من إتمام جميع البنود السابقة يجب أن تصحب الشحنة شهادة زراعية ويتم عمل الإقرار الإضافى لكل شحنة كالآتى:

-فى حالة المعاملة بالتبريد قبل الشحن يتم التأكد من خلوها من الآفات الحجرية المذكورة ضمن الاشتراطات المتعلقة بقواعد تصديره إلى الهند والبالغ أعدادها 10 آفات.

-وفى حالة المعاملة بالتبخير يتم التأكد من خلال لجان التفتيش من خلو شحنات العنب من 10 آفات آخر ى مذكورة ضمن قواعد تصدير العنب إلى الهند.

5- يجب على مفتشى الحجر الزراعى والقائمين على إصدار الشهادات الزراعية مراعاة هذه الاشتراطات بكل دقة عند تصدير شحنات العنب إلى دولة الهند ووضع الإقرار الإضافى المناسب حسب المعاملة سواء بالتبريد قبل الشحن وأثناء الشحن أو التبخير مع التبريد أثناء الشحن.

 

 


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وزارة الزراعة

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مزراع العنب

صادرات العنب

المنتجات الزراعية




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