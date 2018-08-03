تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب فى جميع المحافظات لتخصيص مكاتب للتموين بها ليتمكن المواطنون من تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة ومديريات ومكاتب التموين فى المراكز الإدارية والقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتقديم كل سبل الراحة لهم.
وتقوم مراكز الشباب بتقديم كل التسهيلات لموظفى مكاتب التموين لاستقبال المواطنين راغبى تسجيل المواليد ببطاقات التموين، وفحص مستندات المتقدمين.
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