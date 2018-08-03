"القوى العاملة" بالقليوبية: تسجيل 14 ألفا بالعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

القليوبية نيفين طه

قال فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم توفير حوالى 350 فرصة عمل فى مجال الإنتاج ومراقب جودة والملابس.

وأشار"دسوقى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك الفرص تشمل الحاصلين على المؤهلات العليا، وغير الحاصلين على مؤهلات بمرتب 1200جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تسجيل 14 ألف عامل بملف العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، وأنه بيتم تشغيلهم بمجال المحاجر والمناجم والزراعة والصيد والمقاولات.

واستطرد "دسوقى" قائلا إنه تم عمل شهادة أمان بمبلغ 500 جنيه لـ 1000عامل من العمالة غير المنتظمة إلى الآن، بالإضافة إلى أنه سيتم صرف له 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.