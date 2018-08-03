الفلسطينيون يستعدون لـ "جمعة الحياة والحرية" ضد الاحتلال

وكالات

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة فى فعاليات جمعة "الحياة والحرية" رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة فى فعاليات مسيرات العودة التى ستنطلق بعد ظهر اليوم فى مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التى سببها الاحتلال، إضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وبلغ إجمالى عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضى 155 شهيدا، ونحو 17259 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.