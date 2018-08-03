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الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:15 م
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الصين ترغب فى حل الخلافات التجارية مع أمريكا على أساس المساواة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:07 م
الصين ترغب فى حل الخلافات التجارية مع أمريكا على أساس المساواة دونالد ترامب
رويترز
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قال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصينى وانج يى، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو، إن بكين ترغب فى حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة بينهما، لكنه أضاف أنهما لم يبحثا الحرب التجارية بين بلديهما بتفصيل شديد.

 
وأصدر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، خلال الأيام الماضية، توجيهات للمسؤولين فى قطاع التجارة بالنظر فى زيادة الرسوم من 10 %  إلى 25 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
 
ويتهم "ترامب" الصين ودولا أخرى باستغلال الولايات المتحدة فى التجارة العالمية، مطالبا بأن تقدم بكين تنازلات كثيرة لتجنب الرسوم الجديدة.
 
وقال وانج بعد اجتماعه مع بومبيو فى سنغافورة على هامش منتدى إقليمى إن بومبيو أبلغه بأنه يرغب فى الحفاظ على التواصل البناء.
 
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار فى إطار الدفعة الأولى من عقوبات تستهدف سلعا بقيمة 50 مليار دولار، وترى الصين إن واشنطن تحاول منع نهوض منافس لها، وفرضت أيضا رسوما على واردات أمريكية.

 


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