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السكة الحديد تواصل حجز عيد الأضحى.. وتطرح اليوم مقاعد قطارات 17 أغسطس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:00 ص
السكة الحديد تواصل حجز عيد الأضحى.. وتطرح اليوم مقاعد قطارات 17 أغسطس المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تواصل هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، طرح مقاعد القطارات عيد الأضحى، حيث تطرح للحجز اليوم مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، وغدًا السبت تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والأحد بعد غد تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

 

كما تقوم هيئة السكة الحديد الاثنين المقبل بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة.


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