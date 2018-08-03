السكة الحديد تواصل حجز عيد الأضحى.. وتطرح اليوم مقاعد قطارات 17 أغسطس

كتب رضا حبيشى

تواصل هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، طرح مقاعد القطارات عيد الأضحى، حيث تطرح للحجز اليوم مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، وغدًا السبت تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والأحد بعد غد تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

كما تقوم هيئة السكة الحديد الاثنين المقبل بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة.