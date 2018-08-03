الذهب عند أدنى مستوى منذ مارس 2017 بفعل تحركات الدولار واليوان

(رويترز)

انخفض الذهب لأدنى مستوياته فى نحو 17 شهرا، اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار، مصحوبا بانخفاض العملة الصينية، فيما يتوقع بعض المحللين تراجعا أكبر للمعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فى المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع فى وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 مارس من العام الماضى عند 1204 دولارات للأوقية، وفى الأسبوع، انخفض الذهب نحو 1.4 بالمئة.

وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1215.70 دولار للأوقية اليوم.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل عملات رئيسية وتجاوز أعلى مستوياته فى 14 شهرا مقابل اليوان الصينى فى الوقت الذى دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأمريكية.

كما تلقى الدولار أيضا الدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 15.32 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالى فى أطول سلسلة خسائر تتكبدها منذ أواخر عام 2000 على الأقل.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 823.49 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 914.50 دولار للأوقية‭‭ ‬‬بيد أن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة على أساس أسبوعى.