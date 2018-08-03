الجيش السورى يعثر على أسلحة وذخائر إسرائيلية الصنع بريف القنيطرة

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عثرت القوات السورية، اليوم الجمعة، خلال تمشيطها عددا من قرى ريف القنيطرة، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومواد غذائية إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن من بين الأسلحة والذخائر التى عثر عليها صواريخ (تاو) الأمريكية، وذخائر متنوعة، وقناصات ورشاشات، كانت مخبأة تحت الأرض إضافة إلى كميات من المواد الغذائية إسرائيلية الصنع.

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات البحث والتمشيط مستمرة فى القرى التى تم تحريرها من الإرهاب.

يذكر أنه فى التاسع عشر من الشهر الماضى تم التوصل لاتفاق فى (القنيطرة) ينص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء فى مناطقهم وعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل عام 2011.