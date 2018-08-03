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التحالف العربى: نعمل نيابة عن المجتمع الدولى لتأمين مضيق باب المندب

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:23 م
التحالف العربى: نعمل نيابة عن المجتمع الدولى لتأمين مضيق باب المندب المتحدث العسكرى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى-أرشيفية
كتب عمرو دويدار
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، بأن مسؤول فى تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن التحالف يقدم جهوداً جبارة نيابة عن المجتمع الدولى، لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بالرغم من أنها مسؤولية دولية وإقليمية، مشدداً على وجود مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود، لضمان تدفق التجارة والنفط من خلال باب المندب.

وكان المتحدث العسكرى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى قد قال فى وقت سابق في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الجمعة إن اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء، مؤكدا على أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي تضر باليمنيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هناك 22 مليون يمني تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وأكد المالكى أن التحالف مستمر فى عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي.

 

 

 

 


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تركى المالكى

التحالف العربى

ميناء الحديدة




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