video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة وطفلين وتحطم سيارة إثر انهيار منزل بالمحلة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:49 م
إصابة سيدة وطفلين وتحطم سيارة إثر انهيار منزل بالمحلة انهيار منزل -أرشيفية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق
شهدت منطقة محلة البرج  بحى أول المحلة بمحافظة الغربية انهيار منزل مكون من 4 طوابق عقب صلاة الجمعة، ملك ورثة محمد على جاب الله .
 
نتج عن انهيار المنزل إصابة سيدة بإصابات خطيرة وطفلين، وتم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى العام لتلقى العلاجن وفرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، كما نتج عن انهيار المنزل تحطم السيارة 2196 ع.ن.ا ربع نقل .
 
على الفور انتقل المحاسب مسعد داود رئيس حى أول المحلة واللواء محمد الوروارى حكمدار الغربية، واللواء أشرف عمارة والرائد هيثم الشامى، وتم فرض كردون حول المنزل المنهار، وإخلاء المنازل المجاورة وتشكيل لجنة هندسية عاجلة لإصدار قرار إزالة لسطح الأرض للمنزل المنهار .
 
 
1 (2)
 
1 (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار منزل بطما فى سوهاج واستخراج طفلة على قيد الحياة والبحث عن شقيقتها

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالغربية

حىاول المحلة

انهيار منزل بالمحلة




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة