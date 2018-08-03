إصابة سيدة وطفلين وتحطم سيارة إثر انهيار منزل بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت منطقة محلة البرج بحى أول المحلة بمحافظة الغربية انهيار منزل مكون من 4 طوابق عقب صلاة الجمعة، ملك ورثة محمد على جاب الله .

نتج عن انهيار المنزل إصابة سيدة بإصابات خطيرة وطفلين، وتم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى العام لتلقى العلاجن وفرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، كما نتج عن انهيار المنزل تحطم السيارة 2196 ع.ن.ا ربع نقل .

على الفور انتقل المحاسب مسعد داود رئيس حى أول المحلة واللواء محمد الوروارى حكمدار الغربية، واللواء أشرف عمارة والرائد هيثم الشامى، وتم فرض كردون حول المنزل المنهار، وإخلاء المنازل المجاورة وتشكيل لجنة هندسية عاجلة لإصدار قرار إزالة لسطح الأرض للمنزل المنهار .