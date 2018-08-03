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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:24 ص
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إصابة سائقين فى حادثى تصادم بالمنوفية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:02 ص
إصابة سائقين فى حادثى تصادم بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب سائقان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادثى تصادم بدائرتى قويسنا والسادات بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية دائرة مركز قويسنا. 
 
بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل بالمقطورة قيادة "أ.س.م" سائق ومقيم دقهلية دراجة النارية قيادة "أ.م.م" دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بمقطورة السيارة أثناء توقفها على جانب الطريق، ونجم عن الحادث إصابة  قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى مستشفى بنها العام حدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء توقفه على الطريق فوجئ باصطدام الدراجة النارية بمقطورة السيارة قيادته من الخلف جارى سؤال المصاب أو أحد أهليته تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر المحضر اللازم.
 
كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "إ.أ.ا" سائق ومقيم مركز قويسنا مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.
 
بالانتقال وسؤال مرافقه "م.ش.م" سائق ومقيم مركز قويسنا، أفاد أنه أثناء سيره بالطريق الإقليمى السادات كفر داوود، فوجئ بسيارة نقل قيادة المصاب مقلوبة بالطريق وبداخلها المصاب، فقام بنقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.
 
وأضاف أنه قام بترك السيارة بمحل الحادث، بالمعاينة تبين عدم وجود السيارة أو آثار للحادث جارى سؤال المصاب أو أحد أهليته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 

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