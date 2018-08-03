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آمنة نصير: خلع الزوج المسافر تطبيق خاطئ.. ولابد أن يتم بضوابط شرعية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:20 م
آمنة نصير: خلع الزوج المسافر تطبيق خاطئ.. ولابد أن يتم بضوابط شرعية الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة الإسلامية وعضو مجلس النواب
كتب محمد شرقاوى
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قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة الإسلامية وعضو مجلس النواب، إن المرأة فى هذا الوقت صاحبة دخل ومسئولية، وعلى الرجل مواكبة هذا التغير وما استحدث عليها لاستقرار الحياة الزوجية.

وتابعت أستاذ العقيدة الإسلامية: "80% من صفة المودة وحسن الخلق والعشرة والسكن والكلمة الطيبة وقيامه بدور الرجولة فيما ينفق، تكتسبها المرأة من زوجها، وقال تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ".

وأضافت عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامجها "صباح دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الزوج والزوجة يقومان بإمضاء على قسيمة الطلاق أمام المأذون وبوجود الشهود ولم يلفظ كلمة الطلاق "تعتبر الزوجة طالق"، موضحة أن الزوجة التى تقوم بخلع زوجها المسافر يعتبر هذا تطبيق خاطئ للخلع، ولابد أن يتم بضوابط شرعية.   


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