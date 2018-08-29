CNN تسجيلات تكشف لدونالد ترامب يحذر من جماعة السود اليسارية "أنتيفا"

كتبت: إنجى مجدى

كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تسجيلات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال لقاءه القادة الدينيين من الكنائس الإنجلية، يحذر من جماعة "الأنتيفا" السود، واحتمال اتجاههم للعنف خلال انتخابات التجديد النصفى المقررة نوفمبر المقبل.

وبحسب مجلة نيوزويك، اليوم الأربعاء، فإن انتقادات وجهت إلى تحذير الرئيس الأمريكى من رد الفعل العنيف إذا خسر الجمهوريون الانتخابات النصفية، باعتباره عنصريا، إذ تحدث تحديدا عن جماعة Antida، وهى جماعة يسارية متطرفة مناهضة للفاشية والعنصرية.

وقال ترامب: "انتخابات 6 نوفمبر هى استفتاء ليس على فقط، إنها استفتاء على عقيدك، إنها استفتاء على حرية التعبير والتعديل الأول. إنه استفتاء على الكثير". وأضاف بحسب التسجيلات: "إنها ليست مسألة تحب أو تكره، إنها مسألة أنهم سيقلبون كل شيء قمنا به وسوف يقومون به بسرعة وعنف.. وبعنف.. هناك عنف. عندما تنظر إلى أنتيفا - هؤلاء أناس عنيفون."

وأضاف ترامب فى خطابه للقساوسة الذين تجمعوا فى لقاء فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى: "لديكم قوة هائلة، كنت تقولون، فى هذه القاعة، أن لديكم أشخاص يعظون لما يقرب من 200 مليون شخص." ووصفت تعليقات الرئيس الأمريكى بالعنصرية، حيث علّق جيفرى تووبين، مراسل CNN، مساء الثلاثاء، بأن إشارة ترامب إلى أن Antifa ربما تتخذ رد فعل عنيف، هو تمييز.

وقال لوبين فى حلقة نقاش مع وولف بليتزر: "لنكن واضحين أيضًا بشأن ما يجرى. الموضوع هنا هو: أنا دونالد ترامب وأنا سأحميكم من السود المخيفين. وأضاف "تعتبر أنتيفا على نطاق واسع منظمة أمريكية إفريقية، وهذا جزء من نفس قصة لاعبى السلة وكرة القدم". كان لاعبين سود فى دورى كرة القدم الأمريكية أعربوا عن احتجاجهم على سياسات ترامب من خلال الركوع أثناء النشيد الوطنى قبيل المباريات.

وأضاف بليتز: "الأمر حول الأسود مقابل الأبيض. يدور هذا حول دعوة دونالد ترامب للعنصرية وهذا يحدث فى كل الأوقات. ونحن لا نقول ذلك أبدا - لا نقول ذلك بما يكفى، ولكن هذا ما يحدث هنا."