video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 مؤشرات توضح تحسن أداء الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:00 ص
5 مؤشرات توضح تحسن أداء الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق
شهد الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الماضية، عدة تطورات إيجابية مهمة، فى مؤشرات الأداء الكلى، بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومعدل البطالة وميزان المدفوعات ومعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.. ويرصد "اليوم السابع" أبرز 5 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى.
 
- ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار ‏لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار.
 
- انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
 
- تحقيق 11 مليار دولار فائضًا كليًا بميزان المدفوعات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2017 -2018.
 
- سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 نسبة 5.4%.
 
- المعدل السنوى للتضخم الأساسى واصل الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى لیسجل 8.5% فى یولیو 2018.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البنك المركزى" لمصلحة الضرائب: سرية حسابات العملاء "خط أحمر".. طارق عامر يرفض مقترح تمكين وزير المالية من الاطلاع على بيانات الشركات والأفراد لمواجهة "التهرب الضريبى".. ويؤكد: على الجميع الالتزام باختصاصاته

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

البنك المركزى المصرى

الاقتصاد المصرى

البنك المركزى

ميزان المدفوعات




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة