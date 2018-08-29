5 مؤشرات توضح تحسن أداء الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

كتب أحمد يعقوب

شهد الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الماضية، عدة تطورات إيجابية مهمة، فى مؤشرات الأداء الكلى، بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومعدل البطالة وميزان المدفوعات ومعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.. ويرصد "اليوم السابع" أبرز 5 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى.

- ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار ‏لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار.

- انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

- تحقيق 11 مليار دولار فائضًا كليًا بميزان المدفوعات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2017 -2018.

- سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 نسبة 5.4%.

- المعدل السنوى للتضخم الأساسى واصل الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى لیسجل 8.5% فى یولیو 2018.