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وكيل تعليم الوادى الجديد: صرف الوجبة الغذائية للطلاب بمواصفات عالية الجودة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:09 م
وكيل تعليم الوادى الجديد: صرف الوجبة الغذائية للطلاب بمواصفات عالية الجودة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن الموافقة على تعزيز بند التغذية لطلاب المدارس على مستوى كافة المراحل التعليمية، حيث تمت مخاطبة الوزارة لإرسال برنامج التغذية للعام الدراسى الجديد، وتم عقد لقاءات مع مديرى المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال على مستوى المحافظة، بإعتبارها الفئة الأكثر احتياجًا للوجبة.
 
وأضاف وكيل تعليم الوادى الجديد، فى بيان له، إنه تمت مخاطبة مسئولى الوزارة بهذا الصدد، لتعميم الوجبة لجميع المراحل التعليمية (إعدادى – ثانوى) وقد تمت الموافقة بالفعل، مؤكداً على أنه تم عرض الأمر على المحافظ وجارى الإعداد لطرح مناقصه عامه للوجبة، طبقا للقوانين المنظمة وبمنتهى الشفافية، حتى يتم تقديم الوجبة للتلاميذ فى أقرب وقت وبأعلى جوده، لتكون دافعًا للطلاب على الانتظام المدرسى.
 
و أكد التداوى أن الوجبة المطهيه، والتى تقدم لطلاب مدارس التربية الخاصة (الأمل للصم - التربية الفكرية) وكذلك للأقسام الداخلية للطلبة المغتربين من القرى النائية، اعتبارًا من اليوم الأول من العام الدراسى الجديد 2018 / 2019 م، وتقديم وجبات بأعلى مستوى من الجودة شامله جميع العناصر.
 

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