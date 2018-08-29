وكالة الأنباء الأثيوبية: توقف أعمال البناء فى سد النهضة

كتب محمد جمال

دخل عمال بناء سد النهضة الإثيوبى فى إضراب عام أدى إلى توقف أعمال البناء، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى حمد، وجود مشاكل تواجه إدارة السد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية.

وقال المدير العام للمشروع، إفريم ولد كيدان، إن موظفى السد نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية بطلب زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفى اتصال للتلفزيون الإثيوبى، قال موظفون إنهم وضعوا بصماتهم على هذا المشروع القومى، ولكن المقاول لم يلب رغبتهم فى زيادة الرواتب، ما أدى إلى زيادة أعبائهم المعيشية.

وقال مدير المشروع إن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين والعمال، معربا عن أمله بأن يعود العمال إلى عملهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، قد أكد تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب "الإدارة الفاشلة للمشروع"، وحمل شركة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع فى إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، وفسخ التعاقد معها.