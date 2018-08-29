وفد عراقى يزور آداب عين شمس لبحث تفعيل دور الشباب والتبادل العلمى

كتب محمود راغب

استقبلت اليوم الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدا رفيع المستوي من جمعية العلاقات العامة العراقية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي يرأسه د.محمد جبار الكريزى رئيس الجمعية.

وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية والكلية من خلال تفعيل دور الشباب والعلم والتبادل العلمي بين الجانبين، علمًا ان الجمعية قد تم تأسيسها وفق لقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 الصادر من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

وقد قام د. محمد جبار الكريزي رئيس الجمعية بتكريم د. سوزان القليني واهدائها درع الجمعية تقديراً لجهودها العلمية وأشرافها علي العديد من الباحثين العراقيين في رسائل الدكتوراه و الماجستير .