"والله ما كان على بالى يا هوى".. شاهد كيف أحيا الهضبة فرح محمد إمام

كتب إسلام جمال

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وظهر مقطع فيديو للهضبة خلال الحفل، فى أثناء تأديته لأغنيته الشهيرة "قمرين".

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، حضور عدداً من أبرز نجوم الفن، ويحتفل النجم محمد إمام بزفافه على نوران طلعت، فتاة من خارج الوسط الفنى، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.