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هولندا تعتقل رجلا هدد باستهداف منظم مسابقة كاريكاتيرية لرسم النبى محمد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:42 م
هولندا تعتقل رجلا هدد باستهداف منظم مسابقة كاريكاتيرية لرسم النبى محمد خيرت فيلدرز
رويترز
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قال يون رينسن المتحدث باسم الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 26 عاما للاشتباه بتهديده بمهاجمة السياسى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز بسبب إعلانه عن تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية مسيئة للنبى محمد.

وأضاف المتحدث أن الشرطة احتجزت الرجل، الذى لم تُحدد جنسيته، فى لاهاى أمس الثلاثاء.

ومن المعتقد أن هذا الشخص نشر تسجيلا مصورا على فيسبوك يوم الاثنين قال فيه إنه على مسافة خمس دقائق من مبنى البرلمان.

وأضاف فى التسجيل الذى عرضته محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية الوطنية أن فيلدرز سيكون هدفه الوحيد وأنه واثق من أن الله سيعينه على من يسخرون من النبى محمد.

وأصبح حزب الحرية اليمينى المتطرف بزعامة فيلدرز ثانى أكبر حزب فى البلاد ويتبنى وجهات نظر شعبوية ومناهضة للإسلام.

ويخطط فيلدرز لتنظيم المسابقة فى مكتب الحزب داخل مبنى البرلمان، ويقول إن من حقه تنظيمها بموجب قوانين حرية التعبير السارية فى البلاد.

وقال مارك روته رئيس الوزراء الهولندى إنه لا يدعم المسابقة لكنه سيدافع عن حق فيلدرز عضو البرلمان فى تنظيمها.

وقالت الشرطة إن المشتبه به سيمثل أمام أحد القضاة غدا الخميس.

وفى باكستان، احتشد الآلاف فى مدينة لاهور بشرق البلاد للمشاركة فى مظاهرة نظمها حزب حركة لَبّيك الإسلامى للاحتجاج على المسابقة التى يخطط فيلدرز لتنظيمها.

ودعا زعيم الحركة خادم حسين رضوى إلى طرد السفير الهولندى من إسلام أباد.


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