نقابة البيطريين تطالب بإلغاء موافقة الحى كشرط لترخيص المنشآت البيطرية

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، بإلغاء موافقة الأحياء والمحليات كشرط للحصول على ترخيص المنشأة البيطرية أسوة بالعيادات والصيدليات البشرية، مشيرا إلى أن ذلك سيعرض البيطريين للعديد من المشكلات.

وأكد على فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على ضرورة ضم أى حملة تفتيش على المنشآت البيطرية، لطبيب بيطري، وممثل عن النقابة الفرعية ضمن الحملة، مشيرا إلى أن الدكتور عصام عبد الشكور المدير العام للإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعد بإرسال الخطاب الخاص بشرطة المسطحات للنقابة، ومديريات الطب البيطري لتعميمه، مؤكدا على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للعاملين بالتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية والعيادات البيطرية، ويتم تجديدها سنويا.

وأوضح أن لجنة المنشآت البيطرية، قد أوصت خلال اجتماعاتها، بغلق العيادات البيطرية بعد مرور خمس مرات، ولا يتواجد بها طبيب بيطرى لإدارة العيادة، واخطار النقابة بذلك، وضرورة زيادة التعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والنقابة فى تسجيل جميع المنشآت البيطرية بينهما، وبين إدارة الخدمات بالمحافظة، والنقابة الفرعية، وتبادل المعلومات.