نجوم "الجوزاء" و"الشعرى" تزينان سماء مصر والوطن العربي فجر اليومين المقبلين

كتب محمد محسوب

تزين سماء مصر والوطن العربي فجر اليومين المقبلين مجموعة نجوم الجوزاء ونجم الشعرى باتجاه الأفق الشرقي كواحدة من أولى ملامح التغير الفصلي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مجموعة نجوم الجوزاء والتي تعرف أيضا باسم "الجبار" و"اورايون" تعتبر سهلة الملاحظة فهي تتميز بوجود ثلاثة نجوم تقع على خط واحد إلى جانب ذلك يوجد نجم براق جدا يتلألأ بجنون أسفل نجوم الجوزاء في هذا الوقت من السنة هو نجم الشعرى والذي يسمى أحيانا "نجم الكلب" لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر، وهو براق جداً عندما يكون منخفضا في السماء ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضافت أنه نتيجة لدوران الأرض حول محورها يظهر نجم الشعرى وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر، موضحة أن نجوم الجوزاء ترصد منخفضة نحو الأفق الغربي بعد غروب الشمس في شهري مارس وأبريل، وبحلول يونيو وقعت هذه المجموعة النجمية خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الأرض وبعد ذلك عادت وظهرت نجوم الجوزاء منذ حوالي شهر مضى بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

وتابعت: نظرا لحركة الأرض حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين بمرور كل شهر ونجوم الجوزاء الآن ترصد مرتفعة بشكل أكبر عند الفجر مقارنة بالشهر الماضي وقريباً ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.