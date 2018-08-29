video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نجوم "الجوزاء" و"الشعرى" تزينان سماء مصر والوطن العربي فجر اليومين المقبلين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:13 م
نجوم "الجوزاء" و"الشعرى" تزينان سماء مصر والوطن العربي فجر اليومين المقبلين نجوم - أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق
تزين سماء مصر والوطن العربي  فجر اليومين المقبلين مجموعة نجوم الجوزاء ونجم الشعرى باتجاه الأفق الشرقي كواحدة من أولى ملامح التغير الفصلي.
 
وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مجموعة نجوم الجوزاء والتي تعرف أيضا باسم "الجبار" و"اورايون" تعتبر سهلة الملاحظة فهي تتميز بوجود ثلاثة نجوم تقع على خط واحد إلى جانب ذلك يوجد نجم براق جدا يتلألأ بجنون أسفل نجوم الجوزاء في هذا الوقت من السنة هو نجم الشعرى والذي يسمى أحيانا "نجم الكلب" لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر، وهو براق جداً عندما يكون منخفضا في السماء ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
 
وأضافت أنه نتيجة لدوران الأرض حول محورها يظهر نجم الشعرى وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر، موضحة أن نجوم الجوزاء ترصد منخفضة نحو الأفق الغربي بعد غروب الشمس في شهري مارس وأبريل، وبحلول يونيو وقعت هذه المجموعة النجمية خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الأرض وبعد ذلك عادت وظهرت نجوم الجوزاء منذ حوالي شهر مضى بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.
 
وتابعت: نظرا لحركة الأرض حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين بمرور كل شهر ونجوم الجوزاء الآن ترصد مرتفعة بشكل أكبر عند الفجر مقارنة بالشهر الماضي وقريباً ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوكب المريخ يظهر ثابتا بالسماء فى ظاهرة فلكية فريدة غدا

هل بقعة الشمس المرصودة أمس بداية دورة جديدة للنجم المتوهج؟ جمعية فلكية تجيب

ظاهرة فلكية

كوكب الارض

نجوم الجوزاء

نجم الشعرى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة