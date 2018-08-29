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نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة أمام مجمع التحرير

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:52 ص
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة أمام مجمع التحرير نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، بدء توزيع شنط المدارس ضمن مبادرة مكافحة الغلاء تحت اسم "شنطة النجاح"،  وذلك امام مجمع التحرير بميدان التحرير.
 
وقال نائب محافظ القاهرة ان الشنطة تباع بمحتوياتها ب 60 جنيه، لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل، بالتزامن مع قرب العام الدراسى الجديد،  بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن والمجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرآة برئاسة الدكتور حسام فودة، مشيرا إلى ان محتويات الشنطة هي "2 قلم رصاص و2 قل جاف 2 كشكول 2 براية 2 استيكة و2 مسطرة ومقلة". 
 
من جانبه قال الدكتور حسام فوده رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة،  ان المبادرة شهدت اقبال كبير اليوم، وهي امتداد لمرض مستلزمات المدارس بالفجالة باسعار اقل من الجملة،  بالتنسيق مع طاهر الأزهري عضو الامانه العامة للمجلس. 
 
واضاف فودة ان سبارات المبادرة ستقف في كل ميادين القاهرة وخاصة المناطق الشهبية ومنشاة ناصر لتوفير الشنط بالاسعار المخفضة،  كما تم تنظيم معرض دائم بنقابتي المعلمين بالقاهرة والجيزة، مشيرا الي ان المبادرة تشمل توفير كافة مستلزمات المدارس باسعار اقل من الجملة.
 

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