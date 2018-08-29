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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:39 م
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مينا محسن رئيساً لشباب حزب الوفد بالفيوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:32 م
مينا محسن رئيساً لشباب حزب الوفد بالفيوم حزب الوفد
الفيوم – رباب الجالي
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أجرى حزب الوفد بالفيوم، انتخابات لإعاده تشكيل اللجنه العامة لشباب حزب الوفد بمحافظة الفيوم، وأجريت الانتخابات على ثلاث مقاعد هي مقعد رئيس اللجنة، ومقعد سكرتير عام اللجنة، ومقعد أمين صندوق اللجنة .
 
وترشح على رئيس اللجنة، كلاً من على عاطف العشيرى، ومينا محسن بشرى، حيث فاز مينا محسن بفارق صوتين، وفاز محمد ناصر ڤيتورى بمنصب سكرتير عام اللجنة دون أن يترشح أمامه شخص آخر.
 
وترشح لمنصب أمين الصندوق، كل من باسم سيد توفيق لمطيرى، وهند أحمد محمد المرداشى، حيث فاز باسم سيد بفارق أربعه أصوات .
 
وأشرف على عملية التصويت، كلاً من فراج عبد الباقى أمين صندوق اللجنة العامة بحزب الوفد، إبراهيم صالح عبد الباقى رئيس لجنة الشباب السابق، مايكل أمير عضو اللجنه العامه لحزب الوفد بالفيوم.
 
 
 

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