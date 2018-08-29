ميليشيات الحوثى تستهدف قافلة إغاثة فى محافظة الحديدة

أ ش أ

ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى الانقلابية استهدفت قافلة إغاثية كانت فى طريقها إلى المتضررين من اعتداءات المتمردين فى محافظة الحديدة.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن الجيوب المتبقية للمتمردين فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها فى الخط الرملى بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية، وهو ما تسبب بإتلاف ما تقله من مواد إغاثية.

ويأتى استهداف ميليشيات الحوثى للقافلة الإغاثية فيما كان التحالف العربى قد انتقد فى وقت سابق تجاهل تقرير أصدرته خبراء فى منظمة الأمم المتحدة لدور المتمردين الكبير فى تأزيم الوضع الإنسانى باليمن.