video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيات الحوثى تستهدف قافلة إغاثة فى محافظة الحديدة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:45 م
ميليشيات الحوثى تستهدف قافلة إغاثة فى محافظة الحديدة القوات اليمنية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى الانقلابية استهدفت قافلة إغاثية كانت فى طريقها إلى المتضررين من اعتداءات المتمردين فى محافظة الحديدة.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن الجيوب المتبقية للمتمردين فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها فى الخط الرملى بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية، وهو ما تسبب بإتلاف ما تقله من مواد إغاثية.

ويأتى استهداف ميليشيات الحوثى للقافلة الإغاثية فيما كان التحالف العربى قد انتقد فى وقت سابق تجاهل تقرير أصدرته خبراء فى منظمة الأمم المتحدة لدور المتمردين الكبير فى تأزيم الوضع الإنسانى باليمن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: حفظ المنطقة من التغول الإيرانى أولويات التحالف فى اليمن

وزير الدفاع الأمريكى: نراجع دائما الدعم للتحالف العربى فى اليمن

مسئولو الولايات المتحدة يدعمون حق السعودية فى الدفاع عن نفسها من التخريب الإيرانى.. وزير الدفاع: واشنطن تدعم المملكة فى اليمن.. المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة: إيران تقود دور تخريبى فى الشرق الأوسط

السعودية تعلن تفوق اليمن عالميا فى موسم الحج

اليمن : مقتل 200 حوثى وتدمير 18 موقعا خلال 3 أيام فى حجة

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: تقرير الخبراء غير حيادى وتشوبه إخفاقات مهنية

اليمن

مليشيا الحوثى

استهداف

سياسة




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة