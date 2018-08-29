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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:50 ص
خالد صلاح
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مياه الفيضانات تغمر أحد السدود وسط ميانمار وتغرق بلدة وقريتين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:40 ص
مياه الفيضانات تغمر أحد السدود وسط ميانمار وتغرق بلدة وقريتين فيضانات فى ميانمار ـ صورة أرشيفية
ناى بى تاو (أ ش أ)
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قالت إدارة الإطفاء فى ميانمار اليوم الأربعاء، إن مياه الفيضانات غمرت أحد السدود الواقعة وسط البلاد مما أدى إلى إغراق بلدة مجاورة وقريتين فضلا عن طريق سريع يربط بين أهم ثلاث مدن وهى "يانجون" و"ماندالاى" والعاصمة "ناى بى تاو".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن إدارة خدمات مكافحة الحرائق بدأت عملية للبحث والإنقاذ وأرسلت فرقة إطفاء إلى محيط سد "سوار"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق جسر "يانجون-ماندالاى" الكائن بالمنطقة.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن الصور التى تم نشرها على صفحة إدارة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أظهرت ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير وتجمع رجال الإطفاء والشرطة وعدد من المسئولين العسكريين بالمنطقة لمراقبة الوضع.

 


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