موجز أخبار 6.. حركة محافظين كبيرة غدا تشمل مساعدين من شباب البرنامج الرئاسى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها مصادر: حركة المحافظين ستكون كبيرة وتشمل مساعدين من شباب البرنامج الرئاسى، بالإضافة إلى استقبال الرئيس السيسى لنائب رئيس وزراء إيطاليا وتأكيده على ثقة الجانب المصرى فى التوصل لنتائج نهائية بقضية مقتل ريجيني.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

شغلت قضية مقتل الطفلين الشقيقين "محمد وريان" بإلقائهما داخل مياه ترعة "فارسكور"الرأى العام، خاصة مع حالة الغموض التى أحيطت بالقضية فى بدايتها، وإدعاءات تعرض الطفلين للخطف، ومن ثم بدأت تنكشف التفاصيل شيئًا فشيئًا، إلى أن أشارت الدلائل على تورط الأب فى قتل الطفلين.

انعقدت فى القاهرة يوم 29 أغسطس 2018 اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها فى الخرطوم فى أكتوبر القادم.

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن حركة المحافظين المقرر أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد صباح غدا الخميس تشمل عدد كبير من اللواءات، واصفه إياها بأنها ستكون حركة ضخمة وتطال عدد كبير من المحافظين.

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن هناك تفاهما وتبادلا للخبرات والقدرات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن طموح الشعبين المصري والسودانى كبير وتعمل قيادة البلدين على تحقيق تلك الآمال.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، إن التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين القاهرة والسودان على أعلى مستوى، مؤكدًا على أن التنسيق المشترك بين البلدين يجرى لمواجهة التحديات فى ليبيا وعدد من الدول.

رصدت كاميرا "اليوم السابع" محطة صرف في محافظة الفيوم تلقى المخلفات في بحيرة قارون، وهي البحيرة التى تعد هي مصيف الغلابة، ومصدر رزق للصيادين.

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة ، كوبرى 15 مايو جزئيا بسبب إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية لمنابعة حركة السيارات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل الباحث الإيطاليى جوليو ريجينى والكشف عن الجناة.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بنتائج العملية الشاملة سيناء 2018، وفق ماورد فى البيان السابع والعشرين للقيادة العامة للقوات المسلحة.

أعلنت شبكة فوربس الأمريكية، أن مصر تسعى لبناء أطول مبنى فى أفريقيا، على أحد الأراضى بامتداد نهر النيل، فى وسط القاهرة، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، من المرجح أن تتزايد بنحو 150 مليون دولار أخرى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتتولى اللجنة إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

أكدت مصادر حكومية إعلان حركة المحافظين صباح غد الخميس.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الاطار.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان السابع والعشرين للعملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أنه استكمالًا للنجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمرارا لتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، أن اللجنة التى تعمل على دراسة زيادة إجازات موظفى الحكومة، تنتهى من تقريرها النهائى خلال 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء خبراء فى كافة المجالات المتعلقة بتبعات القرار.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم إصدار قرار بتعيين 190 من المصابين وأسر الشهداء، ضمن قرار مجلس الوزراء لتعين أسر الشهداء ومصابي الثورة والعمليات العسكرية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبصحبته وفد من ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تقدم حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الاتحاد المهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة (مجدى عبدالغنى، وكرم كردى، وخالد لطيف) على مواقع التواصل الاجتماعى.

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ59 حالة، فيما تواصل العيادات الطبية استقبال المرضى من الحجاج المصريين، حسب بيان لبعثة الحج الرسمية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة تموينية بها أخطاء.

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وهم مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومهندس الاشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة، و رئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة، مما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمى اسماء 26 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهره يوم 3 سبتمبرالمقبل استعدادا للسفر إلى روسيا بعد انطلاق المعسكر بـ 48 ساعة لمواجهة منتخبها يوم 7 من الشهر نفسه .

شهد اليوم الأربعاء الموافق 29 / 8 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية أبرزها إعلان خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا تم اختيارهم من الدورى المصرى للمشاركة فى معسكر الإعداد لمباراة النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة أندية الدورى الممتاز بحضور 5 آلاف متفرج لمباريات الدورى الممتاز للموسم الحالى، على أن يتم تفعيل القرار بداية من 1 سبتمبر.

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أمانى الرافعى، تقريرا اليوم، الأربعاء، يتضمن توصيات وحلولا لعلاج أوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها فى واقعة خروج جرار وعربات القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب بعضها يوم 13 يوليو الماضى، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم " لويجي دى مايو" نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالى بالقاهرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنياً لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الإطار.

كشف محققون تابعون للأمم المتحدة منتصف الأسبوع الجارى، أن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعى في حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية" ، وأنه ينبغى محاكمة القائد الأعلى للجيش و5 جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها فى القانون، وهو الأمر الذى دفع عملاق التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاتخاذ موقف ضد ما يحدث خاصة في ظل استخدام منصتها الاجتماعية للترويج لأخبار وهمية كاذبة وخطابات الكراهية، خاصة وأنها تواجه اتهامات تتعلق بهذا الأمر مؤخرا، مما دفعها في النهاية لإيقاف بعض الحسابات لشخصيات هامة ورئيسية في البلاد، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها فيس بوك مثل هذه الإجراءات ضد جيش دولة أو زعماء سياسيين.

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

واصلت القوات المسلحة جهودها فى محاربة العناصر الإرهابية والمتطرفة فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك بمعاونة الشرطة المدنية ومؤسسات الدولة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبصحبته وفد من ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.