منظمة التعاون الإسلامى تدين التفجير الانتحارى غربى العراق

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة التفجير الانتحارى الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية بقضاء القائم غرب العراق، اليوم ، وخلف العديد من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا العثيمين وفقا لوكالة الأنباء السعودية إلى التصدى للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة التنسيق مع العراق لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية اتساقا مع قرارات المنظمة ذات الصِّلة وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق.