مظاهرة فى إسلام آباد رفضا لمسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد فى هولندا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المئات سيشاركون فى مظاهرة ينظمها حزب "تحريك لبيك " الحزب السياسى الإسلامى فى إسلام آباد اليوم الأربعاء لمطالبة حكومة رئيس الوزراء الجديد عمران خان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا بسبب تنظيمها لمسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد.

واعتبرت الصحيفة، أن المسيرة الاحتجاجية ستكون أول اختبار رئيسى لإدارة حزب خان "تحريك إنصاف"، حيث أدت مظاهرة مماثلة نظمها الحزب الإسلامى إلى إغلاق العاصمة لمدة شهر تقريبا.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أنها اعتقلت الثلاثاء رجلًا بشبهة التحضير لهجوم ضد النائب اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز الذى أعلن قبل شهرين عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثّل النبى محمد.

وكان الزعيم الشعبوى أعلن فى يونيو أنه سينظّم أمام البرلمان الهولندى فى أمستردام، بعد انتهاء فصل الصيف، مسابقة لرسوم النبى محمد.

وقالت الشرطة فى بيان، إنها بدأت رصّد المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا بعدما تحدث فى شريط فيديو على فيسبوك عن هجوم سيستهدف منظم هذه المسابقة.

وأضافت أن الشاب، الذى لم تكشف عن هويته، تحدث كذلك فى الشريط نفسه عن هجوم ضد البرلمان.