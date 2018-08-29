مظاهرات بأفغانستان احتجاجا على عدم تلبية مطالب خاصة بالانتخابات البرلمانية

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نظم مؤيدو عدد من الأحزاب والحركات السياسية فى أفغانستان، مسيرات احتجاجية فى مختلف المناطق بالعاصمة الأفغانية كابول، احتجاجا على عدم تلبية مطالب خاصة بالانتخابات البرلمانية ومجالس المحليات.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن مؤيدى الجماعة الإسلامية والحزب الإسلامى كانوا من بين العشرات من مؤيدى الأحزاب الأخرى الذين بدأوا احتجاجاتهم بعد انقضاء مهلة زمنية تقدر بأسبوعين تم منحها للحكومة الأفغانية.

ويتم تنظيم المظاهرات حاليا فى خمس مناطق من المدينة إلا أن المحتجين يحذرون من أنهم سيقومون بتوسيع نطاق احتجاجاتهم وسيواصلون مظاهراتهم لحين استجابة الحكومة والمفوضية الانتخابية لمطالبهم بشكل إيجابي.

كما أصدر المحتجون بيانا مشتركا خلال مظاهراتهم وحذروا من أن قسما كبيرا من أصوات الناخبين سيتم فقده خلال الانتخابات ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى الافتقار للمراقبة الملائمة.

وأوضح بيان المحتجين أن الأحزاب والحركات السياسية قدمتا مطالبهما وتوصياتهما للحكومة والمفوضية الانتخابية وبعثة الأمم المتحدة بأفغانستان والمؤسسات الدولية الأخرى والتى لم يتم قبولها.