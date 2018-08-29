مستشفى أورام الأقصر تجهز 48 شقة بدار ضيافة جديدة لإستيعاب أعداد المرضى

أعلنت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن البدء فى تجهيز عمارتين بمدينة طيبة لتكون دار ضيافة متكاملة لخدمة مرضى السرطان وذويهم من مختلف محافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى، وذلك لاستيعاب كافة أعداد المرضى والتخفيف عنهم.

وأضافت مستشفى أورام الأقصر – فى بيان صحفى- أنه تم استلام عمارتين فى مدينة طيبة عبارة عن 48 شقة تم تخصيصها من صندوق الإسكان الاجتماعى ليتم عمل دار ضيافة جديدة داخلها بأحدث التجهيزات والفرش والأجهزة الإلكترونية، وذلك بهدف استيعاب الضغط الكبير من مختلف محافظات مصر لمرضى السرطان على المستشفى، حيث أن كل شقة داخل العمارتين عبارة عن كل شقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام تم تشطيبها بالكامل وتوصيل المرافق لها لخدمة المرضى وذويهم خلال الإقامة داخلها، ويجرى حاليًا العمل على تجهيزها بجميع الأجهزة الكهربائية والفرش تمهيدًا لافتتاحها قريبًا لاستقبال المرضى وذويهم داخلها.